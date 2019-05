Prove di intesa tra il presidente della Lazio, Claudio Lotito e il tecnico Simone Inzaghi. A giorni è infatti previsto un incontro, che addirittura potrebbe avvenire prima della partita di domenica pomeriggio contro il Torino. A quanto apprende l’Adnkronos, si parlerà di futuro, con la proposta di un ritocco dell’ingaggio e di prolungamento del contratto, in scadenza nel 2020, per Inzaghi. Il presidente Lotito è pronto a continuare con l’allenatore vincitore della Coppa Italia, nonostante le voci che lo volevano sulla panchina della Juventus. Come anticipato ieri dalla redazione di CalcioWeb, Simone Inzaghi è tra i candidati ma non è il nome più concreto e questa indiscrezione avvalora ancor di più la tesi.