Napoli-Inter 4-1, le pagelle di CalcioWeb: straordinari Mertens e Fabian Ruiz [FOTO]

NAPOLI-INTER – Si è appena conclusa un’importantissima sfida della 37^ e penultima giornata di Serie A, Napoli-Inter. Le pagelle stilate da CalcioWeb. Vittoria netta della squadra di Ancelotti che inguaia i nerazzurri in vista dell’ultima giornata. Finisce 4-1 con le reti di Zielinski, Mertens e la doppietta di Fabian Ruiz. A nulla serve il gol di Icardi su rigore. In alto la FOTOGALLERY.

NAPOLI-INTER, PAGELLE

Napoli

Karnezis 6.5: viene impegnato poco, ma fa il suo.

Malcuit 6.5: spinge e difende con costanza ed efficacia, sforna l’assist per il 3-0 di Ruiz.

Albiol 6: attento il difensore spagnolo, fa buona guardia su Lautaro, poi commette un’ingenuità su Icardi.

Koulibaly 7.5: eccezionale prova di forza del difensore senegalese, insuperabile e salva anche un tiro sulla linea. (84′ Luperto sv)

Ghoulam 6.5: buonissima partita anche per l’algerino; spinta e qualità sulla fascia sinistra.

Callejon 7: grande partita dell’esterno spagnolo, sforna un assist e grandi giocate.

Allan 6.5: solita partita di grande intensità del mediano brasiliano: una diga a centrocampo.

Ruiz 8: torna sugli altissimi livelli di inizio stagione: due gol e un’assist, prestazione da incorniciare.

Zielinski 7.5: si inventa il gol che sblocca la gara e poi gioca a tutto campo con grande qualità.

Mertens 7.5: un gol e un assist anche per il folletto belga. Ormai ogni parola è superflua per “Ciro”. (80′ Younes sv)

Milik 5.5: l’unica nota stonata della perfetta serata azzurra. Impreciso sotto porta e troppo macchinoso in alcune circostanze. (76′ Insigne 6)

Inter

Handanovic 5: incolpevole sui primi 3 gol, qualche responsabilità sul quarto.

D’Ambrosio 4.5: soffre da matti come tutta la retroguardia nerazzurra.

Miranda 4.5: male il centrale brasiliano, si perde Mertens sul gol del 2-0 e in un altro paio d’occasioni.

Skriniar 5: prova a mettere una pezza, ma la falla è troppo grossa.

Asamoah 4.5: probabilmente sognerà Callejon stanotte, incubo per 90′.

Brozovic 4.5: fa mancare il giro palla, impreciso anche in fase di chiusura.

Gagliardini 5.5: uno dei meno peggio della squadra di Spalletti fino a quando resta in campo. (58′ Vecino 5.5)

Politano 6: gioca un discreto primo tempo e viene inspiegabilmente sostituito nell’intervallo. (46′ Icardi 6.5)

Nainggolan 5: passo indietro rispetto alle ultime occasioni, fa mancare i suoi inserimenti senza palla.

Perisic 4.5: praticamente inesistente per 79′. (79′ Candreva 5)

Lautaro 5.5: prova a farsi vedere di più nella ripresa e coglie un legno, troppo isolato nel primo tempo.