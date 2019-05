Palermo, imprenditori locali entrano in società: 3 milioni nelle casse del club

“Una cordata di imprenditori e professionisti locali ha già dato disponibilità ad acquisire, in modi e termini da definire, un pacchetto di azioni dell’U.S.Città di Palermo per un controvalore complessivo pari a 3.000.000,00 euro. Essendo tale trattativa in via definizione, la cifra non e’ ancora stata depositata nelle casse del club rosanero”. E’ quanto comunica il club rosanero.