Pescara, slitta la gara dei playoff?

Si avvicinano i playoff di Serie B e la partita del Pescara potrebbe essere anticipata al sabato o posticipata al lunedì per evitare che gli elettori restino “bloccati” per ore in casa essendo “le restrizioni e le chiusure al traffico incompatibili con l’esercizio del diritto-dovere di voto che interessa la citta’ di Pescara sia per le amministrative sia per il rinnovo del Parlamento europeo”. La questione è stato portata avanti dal candidato sindaco per il centrodestra, Carlo Masci in vista della sfida contro lo Spezia. “Sono due manifestazioni– sostiene Masci- che pur con dimensioni diverse hanno importanza per la comunita’ e meritano di essere vissuti nella pienezza delle passioni e delle emozioni. Non e’ pero’ opportuno sovrapporre le date, perche’ in ogni caso questa coincidenza di eventi certamente andra’ a penalizzare l’elettorato. Credo debba aprirsi un’immediata riflessione e maturare un altrettanto rapida decisione sulla soluzione piu’ ovvia e che non scontenti nessuno: anticipare a sabato o posticipare a lunedi’ l’incontro di calcio, come peraltro si fa sistematicamente per il calendario dei campionati. Non si puo’ prevedere una sospensione di fatto del diritto di voto a causa delle transenne e dei blocchi del traffico nella fascia oraria concessa per recarsi alle urne. Il rinvio e’ una scelta logica, oltre che di tutela democratica degli elettori. Sono convinto che le autorita’ competenti– conclude il candidato- sapranno valutare l’impatto della coincidenza con le sue implicazioni e quindi regolarsi al meglio”.