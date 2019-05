Roma, Ranieri in conferenza: “De Rossi merita giusta atmosfera, sul mio futuro…”

Vincere e sperare. Questo l’obiettivo della Roma domenica sera contro il Parma, ottenere comunque i tre punti per rimanere senza rimpianti, sperando in un vero e proprio miracolo. Sarà l’ultima per De Rossi ma anche l’ultima per Ranieri, che in conferenza stampa ha parlato dell’addio suo e del capitano giallorosso. Ecco le sue parole.

“Mi auguro che ci sia l’atmosfera che De Rossi merita, che sia una festa per tutto quello che ha dato alla Roma e per il modo in cui l’ha dato. Giocherà dal primo minuto, con la fascia da capitano. Merita la standing ovation di tutto l’Olimpico. De Rossi trasmette nel gioco la passione per maglia che indossa, dalla Roma alla Nazionale. Questo non vuol dire che gioca sempre bene, però dà sempre il 100%“.

“Io mi sono sempre sentito un allenatore europeo, dove ci sarà un progetto che mi intriga io vado. Noi fino in fondo dobbiamo dare il massimo perché siamo professionisti e giochiamo per il gusto, per il divertimento, per la passione non per i soldi. Ogni volta che guido questa squadra mi emoziono sempre, lascerò la Roma con il cuore aperto sperando di vederla sempre in alto”.

“Credo che il gruppo sia valido, ben miscelato, con gli anziani ed i giovani giusti, anche se qualcuno ha reso meno di quello che ci si aspettava. Schick lo considero un grande giocatore, mi piacerebbe che restasse per dimostrare quanto vale. Alcuni sono maturi a 19 anni, altri hanno bisogno di più tempo. Nella prossima stagione non si riparte da zero, anche se la classifica finale di questa è deficitaria. Il mio successore dovrà ricostruire sulla base della proprie idee, che vanno ad aggiungersi a quelle di chi l’ha preceduto. L’intelligenza dei giocatori sta nell’afferrarle rapidamente“.