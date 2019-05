Sorteggio playoff Serie C, la diretta live con tutti gli accoppiamenti

Sorteggio playoff Serie C – Nella serata di ieri sono andate in scena partite molto importanti valide per i playoff di Serie C, nel primo match eliminazione a sorpresa per il Catanzaro, ad avere la meglio è stato il Feralpisalò. Qualificazione sul filo di lana per il Catania che ha pareggiato l’iniziale svantaggio contro il Potenza, inutile la rimonta contro l’Imolese per il Monza del presidente Berlusconi. Si qualifica il Pisa che ha superato la Carrarese, tutto facile per l’Arezzo che dopo il 3-0 dell’andata si è confermata anche al ritorno, contro la Viterbese netto 0-2. Ecco tutti gli accoppiamenti, a partite dalle ore 11.

Sorteggio playoff Serie C, tutte le squadre

PIACENZA (TESTA DI SERIE)

TRIESTINA (TESTA DI SERIE)

TRAPANI (TESTA DI SERIE)

PISA (TESTA DI SERIE)

AREZZO

CATANIA

FERALPISALO’

IMOLESESE

Segui il LIVE su CalcioWeb

Attesa quasi finita, a breve gli accoppiamenti