Calciomercato Genoa, è rivoluzione con Andreazzoli: tutti i nomi sul taccuino [FOTO]

1 /10 GUARDA le altre FOTOGALLERY

CALCIOMERCATO GENOA – L’ultima stagione è stata da brividi per il Genoa, la squadra rossoblu ha conquistato la salvezza all’ultimo respiro grazie al pareggio contro la Fiorentina e la contemporanea sconfitta dell’Empoli contro l’Inter, il presidente Preziosi ha dichiarato di non voler ripetere più gli stessi errori e per questo motivo la prima decisione è stata quella di silurare il tecnico Prandelli, al suo posto arriva Andreazzoli, accordo già raggiunto con l’allenatore mentre nelle ultime ore anche l’Empoli si è deciso a lasciare libero il tecnico che merita un’altra chance in massima categoria. Previsti diversi innesto sul mercato, una vera e propria rivoluzione, in alto la fotogallery con tutti gli obiettivi di mercato del Genoa.