Calciomercato Juventus, svelato il futuro di Higuain: il tweet del fratello-agente

Calciomercato Juventus – Benissimo a Napoli, con Sarri, bene con la Juventus, così così con Milan e Chelsea, squadra però in cui Higuain ha ritrovato il tecnico toscano, adesso insieme a lui in bianconero. Ma, così come ha dimostrato l’esperienza a Londra, per Sarri l’attaccante argentino non sembra essere più indispensabile come lo era in azzurro, e lo ha fatto anche capire in conferenza stampa.

Negli ultimi giorni era tornata di moda l’ipotesi Roma per il Pipita, ma ci ha pensato il fratello-agente Nicola a svelare il futuro dell’attaccante. “Higuain in Italia giocherà solo nella Juventus. Restano due anni di contratto e saranno rispettati. Buona domenica a tutti“, recita il tweet del procuratore. Ecco la foto.