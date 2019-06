Calciomercato Milan, aperture per Torreira: tutti i possibili scenari e quel “Mi piace” galeotto [DETTAGLI]

CALCIOMERCATO MILAN – Giampaolo ha richiesto un suo pupillo per il centrocampo del Milan: Lucas Torreira. La trattativa resta difficile, ma si aprono spiragli interessanti per i rossoneri. Come riporta l’odierna edizione de “La Gazzetta dello Sport“, il principale ostacolo è il prezzo: l’Arsenal ha speso 30 milioni per strappare l’uruguayano alla Sampdoria e non lo lascerà partire per meno di questa cifra. A gennaio i Gunners avevano fatto dei sondaggi per Franck Kessié, che sembra non rientrare nei piani del nuovo tecnico. L’ivoriano potrebbe essere una pedina di scambio gradita a Londra, ma non è l’unico.

Il Milan, infatti, sta cercando di inserire nella trattativa Ricardo Rodríguez. Il terzino sinistro, valutato 15 milioni, potrebbe essere l’elemento ideale per Emery nel suo 3-5-2. Il Milan andrebbe a sostituire lo svizzero con Theo Hernández, già contattato da Maldini. L’asse Milano-Madrid è caldo anche per quanto riguarda Dani Ceballos. Lo spagnolo, che sta facendo faville agli Europei Under 21, è seguito con interesse dal Milan ma, guarda un po’, anche dall’Arsenal. I Gunners, sicuri della partecipazione all’Europa League, potrebbero avere le argomentazioni giuste per convincere il centrocampista. A quel punto Torreira potrebbe partire più facilmente.

Giampaolo ritiene il mediano una pedina chiave nel suo 4-3-1-2. Ulteriori aperture in questo senso arrivano dal giocatore, desideroso di tornare in Italia, visto l’ottimo rapporto con Marco Giampaolo ma anche con il fratello Federico, che lo ha allenato a Pescara. Torreira inoltre ha moglie e famiglia in Italia e starebbe spingendo per il ritorno nel nostro Paese con il Milan in cima ai suoi desideri. Ultimo ma non ultimo, un indizio social: la sorella di Torreira ha messo un “Mi piace” al post di un tifoso che il fratello al Milan.