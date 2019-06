Calciomercato Milan – Il Milan al lavoro per preparare la prossima stagione, i rossoneri sono reduci da un campionato deludente e che si è concluso con la mancata qualificazione alla Champions League. Il risultato ha portato al divorzio con Gennaro Gattuso, per Giampaolo manca solo l’ufficialità. Nel frattempo la dirigenza sta lavorando sul mercato, nelle ultime ore importanti novità, il rinforzo può arrivare dal Liverpool. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ i rossoneri stanno sondando Dejan Lovren, difensore croato classe 1989 in uscita dal Liverpool, valutazione su costo del cartellino ed ingaggio, nel pomeriggio di ieri incontro anche per Sensi, il calciatore del Sassuolo è il nome in pole per il centrocampo.