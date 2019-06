Calciomercato Milan, la premiata ditta Massara-Maldini porta grandi colpi: tutti i nomi sul taccuino [FOTO]

1 /25 GUARDA le altre FOTOGALLERY

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan programma la prossima stagione. Il primo fondamentale tassello sarà quello della guida tecnica: tra stasera e domani attesa la firma di Giampaolo. Attesa a ore anche l’ufficialità di Frederic Massara in veste di direttore sportivo. Ma il nuovo ds rossonero è già al lavoro insieme a Paolo Maldini per il mercato. Il Milan inizierà dalle uscite con tanti calciatori in procinto di lasciare il club. A salutare saranno certamente Abate, Zapata, Mauri, Montolivo e Bertolacci.

La dirigenza dovrà poi provare a monetizzare con i calciatori che hanno più mercato, vale a dire Donnarumma e Suso. Il portiere è da tempo un obiettivo del Psg che, ora che Buffon ha lasciato il club, potrebbe tentare l’affondo decisivo. Il Milan chiede non meno di 60 milioni. Sull’esterno spagnolo c’è invece il forte interesse dell’Atletico Madrid. Nel contratto di Suso c’è una clausola da 38 milioni di euro. Nella lista dei possibili partenti anche Biglia.

Tanti i nomi sul taccuino del nuovo ds Massara. La società punterà sui giovani di talento e su qualche calciatore più affermato. Intanto, ieri è stato ufficializzato il primo acquisto: dall’Empoli arriva Rade Krunic per 8 milioni di euro. Il Milan ha bisogno di rinforzi in tutti i reparti e potrebbe ricavare un buon tesoretto con le cessioni e soprattutto liberandosi di ingaggi pesanti come quelli di Donnarumma, Suso, Montolivo, Abate. In alto la FOTOGALLERY con gli obiettivi in entrata per il nuovo Milan di Giampaolo.