CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Napoli avrebbe trovato l’accordo con Manolas. Il greco sarà il sostituto di Albiol, in partenza verso il Villareal. La Roma però non fa sconti sul prezzo del cartellino e pretende la clausola di 36 milioni. Il Napoli, secondo quanto riferito, starebbe provando ad inserire nella trattativa Diawara. Il centrocampista piace alla Roma ma non c’è accordo sulla valutazione che le due società ne fanno. Un altro nome che potrebbe tornare utile come contropartita è quello di Mario Rui. Per il terzino portoghese sarebbe un ritorno nella Capitale. La Roma, dal canto suo, essendo alla ricerca di un attaccante avrebbe chiesto Dries Mertens, anche se difficilmente il belga si muoverà.