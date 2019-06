Calciomercato, le notizie di oggi – Atalanta tra l’addio di Ilicic e Lazzari, le mosse di Lecce e Torino

ILICIC ANNUNCIA L’ADDIO – “Ho tanto rispetto per l’Atalanta, ho dato tutto per loro, pero’ io voglio stare al top, vincere trofei e lottare per la vetta. Il Napoli? Non ho firmato nulla ma si sta parlando della soluzione migliore per me”. Sono le dichiarazioni di Josip Ilicic, attaccante sloveno dell’Atalanta in un’intervista al quotidiano del suo Paese, Ekipa24, dichiarazioni che fanno pensare all’addio. Nel frattempo, per la fascia il nome in cima ai desideri è quello di Manuel Lazzari, la Spal non è intenzionata a cedere il suo pupillo ma potrebbe convincersi dietro la giusta valutazione e soprattutto con l’inserimento di contropartite. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ le soluzioni portano a Sportiello che dovrebbe prendere il posto di Viviano e l’attaccante D’Alessandro, due soluzioni gradite alla Spal, le trattative non sono ancora entrate nel vivo ma si tratta di idee interessanti.