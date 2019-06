Calciomercato, le notizie di oggi – Derby milanese per Vidal, il Genoa prende Pinamonti, Torino su Nainggolan

DERBY MILANESE PER VIDAL – L’anno scorso fu vicino a vestire nerazzurro. Adesso, torna di moda il suo nome. Arturo Vidal nuovamente accostato all’Inter, come riferito dal ‘Mundo Deportivo‘. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, a prescindere dall’arrivo di Sensi e Barella ci potrebbe essere un ritorno di fiamma per il cileno, attualmente impegnato in Coppa America. Ago della bilancia il tecnico, Antonio Conte, che alla Juve stravedeva per il centrocampista e lo considerava una pedine inamovibile per il suo scacchiere tattico. Ma c’è un però. E si chiama Milan. Anche i rossoneri, infatti, sarebbero interessati al calciatore del Bayern Monaco. Derby, dunque, già prima che inizi il campionato. Si attendono sviluppi.

IL GENOA PRENDE PINAMONTI – Il Genoa piazza il secondo colpo. Dopo l’arrivo dello svincolato Zapata, come riporta Sky Sport, è fatta per Pinamonti dall’Inter. Costo dell’operazione 18 milioni. L’accordo prevede un gentleman agreement con Preziosi che permetterebbe all’Inter di riavere Pinamonti dalla stagione 2020-2021. Questa formula è stata adottata visto che non esiste più il diritto di “recompra”. Arrivano rinforzi dunque per Andreazzoli.

TORINO, IDEA NAINGGOLAN – Nelle ultime ore si fa sempre più insistente la voce che vorrebbe Torino e Inter vicine all’accordo per il trasferimento di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga non rientra nei piani di Antonio Conte per i suoi limiti caratteriali. I nerazzurri, che devono snellire la rosa e incassare prima del 30 giugno, sarebbero disposti a cedere il giocatore anche in prestito. Fonti interne al Torino avrebbero smentito la trattativa, ma seguiranno sicuramente aggiornamenti.