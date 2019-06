CALCIOMERCATO UDINESE – Il Lecce è sicuramente attivissimo sul mercato, dopo la promozione conquistata nel campionato di Serie A l’intenzione è quella di costruire una squadra all’altezza in grado di raggiungere una salvezza tranquilla. Sono tanti i nomi circolati negli ultimi giorni, alla lista si è aggiunto anche Riccardo Saponara della Fiorentina. Il club viola ha confermato Montella in panchina e nei prossimi giorni verranno effettuate valutazioni sui calciatori in rosa, Saponara sembra comunque con la valigia in mano. Non solo il Lecce, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il calciatore è finito anche nel mirino dell’Udinese, il club bianconero ha le giuste carte per convincere l’ex Sampdoria al trasferimento.