Chi è Vlada Sedan, la giornalista baciata in diretta: sensualità e bellezza made in Ucraina [FOTO]

1 /9 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Un simpatico siparietto è andato in scena dopo la partita tra Ucraina e Serbia, valevole per le qualificazioni ad Euro 2020 e conclusasi con un sonoro 5-0 per la squadra di Shevchenko. In sala stampa, a fine gara, si è presentato il calciatore del Manchester City Zinchenko che, dopo una domanda postagli da una giornalista, le ha dato un bacio sulla guancia in diretta tv. Opinioni contrastanti sui social in merito al gesto, ma pare che i due si conoscano fuori dal campo.

Chi è, però, la ragazza in questione? Si chiama Vlada Sedan, è una giovane giornalista ucraina che sul suo profilo ufficiale Instagram può contare quasi 50 mila follower. Di seguito, la FOTOGALLERY con alcuni scatti della bella e sexy reporter.