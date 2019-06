Inter, Conte ad Appiano Gentile: primo sopralluogo per il neo-allenatore

Prima visita di Antonio Conte ad Appiano Gentile. Il tecnico dell’Inter dopo essere stato in sede ha raggiunto nel pomeriggio il centro sportivo nerazzurro. Subito una full immersion per l’allenatore nel mondo Inter dopo i due giorni a Madrid. Nella sede della società erano presenti anche il presidente Steven Zhang e l’amministratore delegato Beppe Marotta. Conte non vuole lasciare nulla al caso e dal giorno del suo annuncio si è subito messo al lavoro. Tra meeting organizzativi e summit di mercato il tecnico sta già costruendo la sua Inter e, con ogni probabilità, sarà una settimana di riunioni e incontri per Conte che vuole conoscere ogni aspetto del club nerazzurro ancor prima del ritiro di luglio.