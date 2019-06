Inter, ufficiale: riscattato Politano dal Sassuolo

“FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano dal U.S. Sassuolo”. E’ questo il comunicato ufficiale dell’Inter pubblicato sul sito ufficiale negli ultimi minuti, importante colpo del club nerazzurro, Politano infatti nella scorsa stagione è stato uno dei più positivi, Conte punta tantissimo sull’ormai ex Sassuolo, può infatti rappresentare un jolly importante per la capacità di adattarsi in diversi ruoli dell’attacco ma anche del centrocampo. Mossa da segnalare in attesa di altri colpi…