Italia-Ucraina Under 20 diretta live 0-1: Popov espulso

Italia-Ucraina Under 20 diretta live – Si fa sul serio, adesso. L’Italia si gioca la finale del mondiale Under 20 contro l’Ucraina. Chi vince affronta la vincente di Ecuador-Corea del Sud. Gli azzurri di Nicolato proveranno a farsi trascinare ancora una volta da Pinamonti, stella della squadra. Segui la diretta live di CalcioWeb minuto per minuto.

80′ – Popov espulso, rosso eccessivo per il calciatore dell’Ucraina.

71′ – Supriaga si divora il gol del raddoppio.

64′ – GOL Buletsa, Ucraina in vantaggio, Italia adesso chiamata alla reazione.

63′ – Ancora Pinamonti ma è fuorigioco.

51′ – Prima vera occasione, tiro di Pinamonti, il portiere Lunin respinge, l’attaccante poteva fare di più.

45′ – Si va all’intervallo, 0-0.

44′ – Bella azione dell’Italia, palla per Pinamonti, muro dell’Ucraina in area di rigore.

37′ – Punizione pericolosa di Buletsa, ancora decisivo Plizzari.

20′ – Pericoloso Sikan, Plizzari blocca sicuro.

14′ – Ancora l’Ucraina pericolosa, tiro sull’esterno della rete.

10′ – L’Ucraina si affaccia nella metà campo avversaria, calcio d’angolo che non va a buon fine.

3′ – Si fa vedere subito l’Italia con Pinamonti, fischiato fuorigioco dubbio all’attaccante.

1′ – PARTITI, PRENDE IL VIA LA SEMIFINALE.

FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (3-5-2): Plizzari: Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Scamacca, Pinamonti.

UCRAINA (5-4-1): Lunin; Konoplia, Popov, Beskorovainyi, Bondar, Korniienko; Kashchuk, Dryshliuk, Chekh, Buletsa; Sikan.