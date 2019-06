Lecce, presentate le nuove maglie e la campagna abbonamenti: deciso anche il luogo del ritiro [FOTO]

Dopo la grande stagione che si è conclusa con la promozione nel campionato di Serie A, il Lecce pensa a confermarsi anche in massima categoria e programma il futuro. Questa mattina il vice presidente del sodalizio giallorosso Corrado Liguori ha presentato la campagna abbonamenti, la vendita partirà venerdì 7 giugno e fino al 21 sarà il periodo riservato ai tifosi che nelle stagioni sportive 17/18 e 18/19 hanno sottoscritto la tessera, dal 24 giugno, invece, si potranno rinnovare gli abbonati dell’ultimo campionato, dal 10 luglio la vendita libera. Speciale tariffa per chi è stato abbonato dalla Lega Pro e per chi si è abbonato nello scorso campionato di B, attenzione anche alle famiglie, biglietti gratis sino a 5 anni, un settore per i giovani tifosi. Agevolazioni per under 14, i prezzi del biglietto al botteghino subiranno un considerevole aumento contro le ‘grandi’ del campionato.

Sono state presentate inoltre le maglie da gioco per la prossima stagione che rappresenteranno il sole, il mare e il vento, elementi peculiari del territorio salentino, i colori ovviamente giallorosso. Presentate anche le altre maglie: bianca la seconda e blu la terza che richiamano, rispettivamente, il vento ed il mare. Nel frattempo la stagione partirà ufficialmente domenica 14 luglio con il ritiro precampionato a Santa Cristina Valgardena, in provincia di Bolzano, preparazione fino a domenica 28 luglio, data di rientro in sede dove inizierà la seconda fase di ritiro nel Salento.