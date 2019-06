Mondiale Femminile, esordio ok per la Spagna: 3-1 al Sudafrica [FOTO]

1 /13 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Esordio positivo per la Spagna ai Mondiali femminili in corso di svolgimento in Francia. Allo stade Oceane di Le Havre, le furie rosse hanno battuto per 3-1 il Sudafrica.

Gara in salita per gli iberici, che passano in svantaggio al 25′ grazie alla rete di Kgatlana, punteggio con il quale si era andati al riposo. Nella ripresa, la reazione della squadra spagnola complici anche due cambi all’intervallo: al 69′ ed all’82’ pari e vantaggio in entrambi i casi con Hermoso e in entrambi i casi grazie ad altrettanti rigori trasformati. Nel finale, all’89’, la rete del definitivo 3-1 porta la firma di Garcia. In alto la FOTOGALLERY del match.