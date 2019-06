Sassuolo, De Zerbi spaventa i tifosi su Sensi poi il commento sull’addio di Totti

“Sensi andra’ via? Se Stefano dovesse rimanere saremmo tutti contenti; se lui non dovesse rimanere, invece, vorrebbe dire che un nostro giocatore si andrebbe a migliorare e saremmo felici del percorso da lui fatto. Sarebbe un premio per Sensi e per il Sassuolo, con calciatori lanciati verso strade prestigiose. Io non mi preoccupo quando qualcuno bravo va via. L’importante e’ sostituirli con altri ragazzi validi e bravi, magari meno affermati ma del calibro dello stesso Sensi o di Demiral. Io? Sono contento di restare al Sassuolo: sono felice di poter continuare il mio lavoro qui”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, del tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi.

“Totti? Sono un appassionato di Francesco, da sempre. E’ triste vederlo andar via dalla Roma. Mi ha fatto piacere, pero’, vederlo parlare col cuore, senza indossare maschere. Forse dovremmo riportare tutti il calcio verso la passione vera”.