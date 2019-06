Sergio Ramos si sposa, ‘giallo’ sull’assenza di Cristiano Ronaldo

Mancano solo due giorni al matrimonio tra il difensore Sergio Ramos e Pilar Rubio per quello che viene considerato come uno dei principali eventi dell’anno, su alcuni siti circola la lista degli invitati e non mancano i motivi di discussione. L’appuntamento è fissato per le 17 di giorno 15 alla cattedrale di Siviglia poi tutti al grande ranch del calciatore, “La Alegria”. Tra i presenti Ronaldo il Fenomeno, Roberto Carlos, Julio Baptista, Raul e Hierro, David Beckham e Posh Spice, Vicente Del Bosque. Un assente di lusso, stiamo parlando del calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo, il difensore non avrebbe digerito l’addio di Cr7 al Real Madrid, l’idea generale è quella che il portoghese non sia stato invitato.