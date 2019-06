La Federazione spagnola ha comunicato che aspetterà Luis Enrique sulla panchina della Nazionale fino a settembre. Qualora l’allenatore non dovesse presentarsi, potrebbe profilarsi un clamoroso divorzio. L’ex allenatore del Barcellona era stato costretto a lasciare il ritiro della Spagna a Malta lo scorso 26 marzo per motivi familiari e da allora non è più tornato al suo posto, lasciando il timone della nazionale al vice Robert Moreno. Un’assenza forzata che si è prolungata anche in occasione degli ultimi impegni di qualificazione a Euro 2020 ma, riporta “As”, la Federazione conta di rivedere Luis Enrique al suo posto per gli impegni di settembre contro Romania e Far Oer. Luis Enrique ha in realtà presentato le sue dimissioni lo scorso 18 maggio ma la Federazione non le ha accettate, rimettendo ogni decisione a dopo l’estate. Le parti si rivedranno e in caso di risposta negativa, Luis Enrique non sarà più il ct della Spagna.