Stupro Neymar, il video inedito che rischia di incastrarlo: immagini della lite tra il calciatore e la donna

Tiene sempre banco la vicenda legata al presunto stupro di Neymar, tra accuse di una donna brasiliana e smentite del calciatore. Ma la donna ha parlato, ieri, lanciando frecciate pesantissime contro l’attaccante del PSG.

Come se non bastasse, a complicare le cose per l’asso dei verdeoro (che salterà la Copa America per infortunio) c’è un video inedito che sta circolando in queste ore. Le immagini sono riprese dall’hotel, i due si scambiano effusioni sul letto della camera quando ad un certo punto si vede la donna inveire contro Neymar provando a schiaffeggiarlo. Il brasiliano si alza di scatto come a voler reagire, ma il video si interrompe lasciando aperto l’interrogativo su cosa sia successo dopo.