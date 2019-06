Tottenham-Liverpool 0-1 diretta live, Reds in vantaggio all’intervallo grazie a Salah

TOTTENHAM-LIVERPOOL DIRETTA LIVE – Si gioca la finale di Champions League Tottenham-Liverpool. Al Wanda Metropolitano è tutto pronto. I tifosi inglesi hanno iniziato ad invadere Madrid già da questa mattina. Enorme attesa per una finale che vale una stagione. Le formazioni ufficiali del match.

45′ – Si va all’intervallo, Liverpool in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Salah su rigore.

38′ – Si va vedere nuovamente il Liverpool, tiro da lontano di Robertson, bravo Lloris.

33′ – Si fa vedere anche Dele Alli ma chiude molto bene la difesa del Liverpool.

27′ – Il Tottenham prova a reagire ma Son è poco lucido.

17′ – Alexander-Arnold pericoloso con un tiro da lontano: pallone di poco sul fondo.

9′- Prova a reagire il Tottenham dopo l’inizio shock, gli Spurs non riescono però ad essere pericolosi.

1′ – Subito calcio di rigore per il Liverpool, Salah dal dischetto che non sbaglia, Liverpool subito in vantaggio!

1′- Minuto di raccoglimento per la morte di Reyes, poi prende il via la partita.

TOTTENHAM-LIVERPOOL FORMAZIONI UFFICIALI

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Winks; Eriksen, Alli, Son; Kane.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Matip, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.