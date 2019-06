Dopo le delusione sulle panchine della Nazionale e del Chievo il Ct Ventura ha deciso di tornare in corsa. Gli ultimi mesi sono stati difficili per l’allenatore, dopo l’esperienza importante con il Torino sono arrivate stagioni difficili in particolar modo la mancata qualificazione al Mondiale in Russia ha sicuramente condizionato la carriera dell’allenatore. Poi pochi mesi sulla panchina del Chievo, squadra poi retrocessa in Serie B. Adesso è il nuovo allenatore della Salernitana, per l’allenatore contratto di un anno con opzione per la stagione successiva.