Amichevoli, la Roma rimonta la Ternana: pari del Parma, vittorie per Sassuolo, Ascoli e Pordenone

ROMA-TERNANA 3-1

La Roma, grazie a una doppietta di Cengiz Under e al sigillo finale di Defrel, ha vinto, per 3-1, il secondo test odierno, contro la Ternana. Nell’amichevole pomeridiana di Trigoria, dopo il 7-0 inflitto al Rieti in mattinata, si sono distinti, oltre all’autore dei primi due gol giallorossi, Pastore, che sembra molto ispirato, e Spinazzola, molto propositivo, ha fornito l’assist per la rete di Defrel, e anche sfortunato, con un palo colpito nei minuti conclusivi. Segnali positivi anche per la squadra umbra, che ha retto bene il campo per lunghi tratti del match.

“Le amichevoli non sono mai facili. Veniamo da allenamenti duri; comunque oggi abbiamo fatto due importanti test, contro due buone formazioni. Stiamo cercando di mettere in pratica le idee, completamente nuove, del nostro nuovo allenatore”. Così, ai microfoni di Roma Tv, il centrocampista giallorosso Bryan Cristante.

SASSUOLO-SUDTIROL 2-0

Terza amichevole nel ritiro di Vipiteno per il Sassuolo che ha affrontato il Sudtirol, formazione militante nel campionato di Serie C. I neroverdi si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Duncan e Brignola. Al 42′ il gol che sblocca il risultato: Duncan riceve in area da Berardi, si gira e di precisione infila Cucchietti. Al 78′ il Sassuolo raddoppia: Traoré apre sulla destra per Lirola, assist a centro area dove Enrico Brignola irrompe e deposita in rete il 2-0 finale.

TRABZONSPOR-PARMA 2-2

Bel pareggio per il Parma di Roberto D’Aversa contro i turchi del Trabzonspor. Dopo 16′ è Gervinho a portare avanti i ducali insaccando da pochi passi dopo un corner. Al 22′ è Joao Pereira a pareggiare. Al 28′ i turchi hanno l’opportunità di ribaltare il punteggio, ma Sepe para il rigore di José Sosa, ex Napoli e Milan. E’ invece il Parma a trovare il secondo gol con Gervinho, abile a battere il portiere. Al 65′ il Trabzonspor trova il 2-2 con Sari. Nel finale il Parma ha diverse occasioni per vincere, specialmente una con Ceravolo, ma non riesca a passare.

ASCOLI-SPEZIA 2-1

Anticipo di Serie B questo pomeriggio a Sarnano, dove l’Ascoli ha battuto 2-1 lo Spezia. I bianconeri si sono imposti grazie alle reti su rigore di Ninkovic al 4′ del primo tempo e di Scamacca al 28′ della ripresa. Di Matteo Ricci, dagli 11 metri la rete dei liguri.



PORDENONE-CHIONS 5-0

Cinque reti per il Pordenone nell’amichevole contro i dilettanti del Chions. Al 64′ Candellone si procura un rigore e Burrai spiazza Ceka dal dischetto; pochi secondi dopo Chiaretti raddoppia e al 71′ arriva il terzo gol firmato da Candellone. Al 84′ Bombagi cala il poker e tre minuti dopo Mazzocco chiude i giochi per il definitivo 5-0 del Pordenone.