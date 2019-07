Avellino, futuro incerto: i tifosi scendono in piazza per chiedere chiarezza

Il futuro dell’Avellino, ad oggi, è un’incognita. Dopo le vicende economiche che hanno colpito il gruppo De Cesare, non si sa cosa possa esserne dei club irpini di calcio e basket. Nel primo caso, oltre all’allenatore, mancano i componenti della rosa. Ma potrebbero esserci delle novità per quanto riguarda nuovi acquirenti.

Nel frattempo i tifosi sono scesi in piazza. Questa mattina si sono radunati in piazza Libertà, prima di raggiungere Palazzo di Città per un confronto con il sindaco di Avellino, Gianluca Festa. La richiesta principale è che venga innanzitutto fatta chiarezza sul futuro delle due squadre: “Ci deve spiegare cosa intende fare. Se De Cesare ha la possibilità di allestire le due squadra allora vada avanti, altrimenti è meglio che ceda a chi oggi sta presentando delle offerte – spiega il primo cittadino – Da quello che si evince in questi giorni, però, nutro qualche dubbio sul fatto che ci siano le disponibilità economiche per allestire le due squadre, ma queste sono valutazioni che deve fare la proprietà. Il nostro unico interesse è che calcio e basket non muoiano“.