Balotelli, la prossima destinazione secondo i bookie: West Ham in pole poi due squadre italiane

L’attaccante Mario Balotelli si è svincolato dopo l’esperienza con la maglia del Marsiglia ed adesso è alla ricerca di una nuova esperienza, non è da escludere un possibile ritorno in Italia. Le ultime voci parlano di un forte interesse da parte del West Ham, notizia che viene confermata dai trader di Snai: la destinazione inglese è quella con la quota più bassa, per quanto riguarda invece il ritorno in Italia le soluzioni sono Parma (5,00) e Firenze (7,50). Una nuova esperienza al Milan, riferisce Agipronews, vale 10 volte la scommessa,stesso discorso per Napoli e Sampdoria. Sempre a 10 l’arrivo nella Mls statunitense o nel campionato cinese, lontanissima l’ipotesi Brescia che vale addirittura 25 volta la posta.