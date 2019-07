Calciomercato Juve Stabia, ufficializzate due operazioni

S. S. Juve Stabia rende noto che è stato raggiunto l’accordo per il trasferimento, a titolo definitivo, del difensore sinistro Damiano Lia, classe 1997, proveniente dalla Cavese 1919. Damiano Lia, lo scorso anno con la maglia dei metelliani, in serie C, ha fatto registrare venticinque presenze, con una rete all’attivo. Il difensore di Lentini, non nasconde la gioia e l’entusiasmo : “ Sono contento della scelta fatta e di essere approdato alla Juve Stabia, una società ambiziosa. Il mio intento – prosegue Damiano Lia – è quello di dare il massimo, ben consapevole che non posso perdere questa occasione”.

S. S. Juve Stabia rende noto che è stato ceduto, alla Cavese 1919, a titolo definitivo, il difensore Lino Marzorati, classe 1986. Lino Marzorati ha vestito la maglia gialloblù, dal gennaio 2018, facendo registrare trentasette presenze, con una rete all’attivo.