CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli continua la preparazione in vista della prossima stagione, l’obiettivo è tentare l’assalto allo scudetto. La dirigenza non si ferma sul mercato, indicazioni dal tecnico Carlo Ancelotti, nella diretta su Tv Luna: “James non mi risulta sia dell’Atletico Madrid. A me come giocatore piace molto. Sono legato a lui, perché con me ha fatto benissimo. E sono convinto che farebbe molto bene a Napoli. Lui è un grande giocatore e l’ultimo anno non ha reso molto a Monaco perché non si è trovato bene. Credo che la trattativa sia ancora aperta. Ma non è l’unica. Ci sono tanti profili che stiamo valutando. Sì, fra questi c’è anche Pépé. Mettiamo un po’ di sale e pepe. Poi non è sempre facile chiuderle queste trattative. Il profilo che stiamo cercando è quello di un uomo capace di giocare bene fra le linee. Non dobbiamo prendere un giocatore per scaldare la piazza. La piazza si scalda con le buone prestazioni e i risultati. Resto convinto che al 31 agosto saremo tutti molto soddisfatti”.

“Siamo molto vicini all’arrivo di Elmas, manca qualche dettaglio, ma spero che arrivi presto a Dimaro. Sentiamo grande responsabilità e motivazione, abbiamo milioni di tifosi. C’è gente che fa sacrifici per venire sin qui a Dimaro. Avere il calore intorno dà tanta energia. Dobbiamo dimostrare serietà. Poi senso di appartenenza e voglia di lottare per la maglia. Questo è molto importante. La passione si alimenta con prestazioni adeguate, soprattutto per gli aspetti caratteriali più che la qualità”.