Calciomercato Napoli, Corriere dello Sport: “Si punta forte su Rodrigo”

Già di suo il colpaccio James Rodriguez rappresenterebbe un bel biglietto da visita verso le dirette concorrenti. Il Napoli ha rafforzato la difesa, l’obiettivo è competere, prima sul mercato e poi conseguentemente in campo, con Juventus ed Inter. Dopo il reparto arretrato, dunque, si punterà pure su quello offensivo. Non c’è solo il colombiano ma, come riferisce oggi il Corriere dello Sport, anche Rodrigo.

Non è un nome nuovo, in realtà. Circola da un po’ negli ambienti nerazzurri, ma è stato negli ultimi tempi in stand by. Il quotidiano romano parla di una possibile nuova accelerata, ‘approfittando’ della ‘spedizione’ estera di Giuntoli. Si sa che ad Ancelotti Rodrigo piace, è un attaccante duttile ed esperto, congeniale al modo di giocare di Carletto. Per quanto riguarda il prezzo, si è ridotta di un po’ la differenza tra domanda e offerta, ma si è ancora lontani: non più gli iniziali 70 milioni richiesti, ma neanche i 30 su cui è andato finora il Napoli. Serve venirsi incontro ancora un po’.