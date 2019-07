Calciomercato Napoli, Icardi vede azzurro: contatto in settimana con Ancelotti. E quell’indizio social…

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli ha rinforzato tutti i reparti. Difesa al completo con l’inserimento di Manolas e Di Lorenzo, centrocampo ok con l’imminente arrivo di Elmas. Serve il colpo in attacco per diventare ancora più competitivi ed avvicinare la Juventus. E si prova lo scippo proprio ai bianconeri. Il nome caldo è quello di Mauro Icardi. I primi approcci con l’attaccante argentino ci sono già stati. Icardi in vacanza a Ibiza con la famiglia darà una risposta a De Laurentiis a breve. Probabilmente già in settimana contatterà Ancelotti per capire il progetto del Napoli e il suo eventuale ruolo nella squadra.

Calciomercato Napoli, Ancelotti svela tutto: “non mi risulta James all’Atletico, vicino Elmas”

Nel caso vi fosse un’apertura totale di Icardi, ci sarebbe poi da trattare con l’Inter, che chiede tra i 60 e i 70 milioni. Il calciatore percepisce un ingaggio importante oltre alla questione diritti d’immagine che, come sappiamo, a Napoli è assai spinosa. Un indizio arriva anche dai social, dove Wanda Nara è apparsa con gli occhi truccati d’azzurro. Pura casualità?