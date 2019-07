Calciomercato, le notizie del giorno: il nuovo Cagliari, le mosse in B e C, tutte le altre trattative

CALCIOMERCATO – Si è conclusa un’altra giornata di calciomercato. Tante le notizie che si sono susseguite oggi, tra ufficialità, indiscrezioni e rumors. Ecco le più importanti.

IL NUOVO CAGLIARI – Il Cagliari è reduce da una buona stagione che ha portato alla salvezza, adesso il club sardo ha intenzione di alzare l’asticella e disputare almeno una stagione tranquilla. Il calciomercato è entrato nel vivo, la dirigenza si muove con l’obiettivo di costruire una squadra fortissima nonostante la cessione di Barella, si tratta di una partenza pesantissima ma necessaria considerando l’interesse dell’Inter. Ma la dirigenza non sta a guardare e nelle ultime ore ha chiuso trattative molto importanti (LA GALLERY CON IL NUOVO 11)

LE NOVITA’ IN SERIE B E SERIE C – Non solo i club di Serie A, movimenti di calciomercato anche in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Venezia ha messo le mani su Capello ex Inter e Bologna che era anche nel taccuino del Cittadella, il Benevento è a un passo dal portiere Vicario. Il talento Biancu ha la valigia verso Pisa, Daniel Ciofani è il nuovo obiettivo per l’attacco della Cremonese, il Pordenone è sempre (GLI ALTRI AFFARI)

TUTTE LE ALTRE TRATTATIVE – Le ultime ore calde di calciomercato, ecco tutte le trattative in attesa di nuove ufficialità. La Spal è attivissima, nelle ultime ore è andato in scena un incontro con il Sassuolo per Federico Di Francesco, la trattativa è ai dettagli, per l’attacco adesso l’obiettivo è quello di chiudere per Stepinski del Chievo, per la difesa l’obiettivo è Bonifazi, il Sassuolo invece prova a sbloccare l’affare Obiang con il West Ham. Il Verona è al lavoro con il Torino per il ritorno di Gustafson, passi in avanti anche per lo svincolato Lazovic. Nuovi contatti tra la Fiorentina e l’agente di Llorente (LE ALTRE TRATTATIVE)