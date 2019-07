Calciomercato, il punto sull’estero: si muovono Real Madrid e Psg

CALCIOMERCATO – Tanti movimenti all’estero in questa nuova giornata di calciomercato. Molto attivo il Real Madrid, soprattutto in uscita. Il terzino sinistro Reguilon è in procinto di passare al Siviglia in prestito fino al 30 giugno 2020. I Blancos sono in trattativa anche con l’Arsenal per la cessione di Lucas Vazquez. I Gunners sarebbero disposti a offrire 32 milioni più 3 di bonus. Sul calciatore ci sono anche Inter e Bayern Monaco.

Giornata intensa anche in casa Barcellona. Si continua a cercare l’intesa con il Psg per Neymar. Le Parisien scrive di un possibile inserimento di Malcom nella trattativa per arrivare all’attaccante brasiliano. I blaugrana devono, infatti, liberare un posto da extra-comunitario e gli indiziati a partire sono proprio Malcom e Coutinho con entrambi che interessano ai parigini. Intanto, il Barcellona presenterà Frankie de Jong, centrocampista arrivato dall’Ajax, che sta svolgendo le visite mediche di rito.

Il Psg, viste le difficoltà di un accordo con il Milan per Donnarumma, sta virando su Keylor Navas, costaricano portiere del Real Madrid. Secondo Marca l’affare è in dirittura d’arrivo e frutterà ai Blancos 20 milioni.

Il centrocampista del Manchester United, Andreas Pereira, ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2023. Lo hanno annunciato i Red Devils con una nota pubblicata sul loro sito ufficiale.