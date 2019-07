Calciomercato Serie B e Serie C, colpaccio Empoli: scatenate Cremonese, Monza e Renate

Non solo il calciomercato di A a tener banco. Molto attive le società di Serie B e Serie C che si preparano alla nuova stagione. Colpaccio dell’Empoli: i toscani beffano l’Hellas Verona e chiudono per Leonardo Mancuso, ultima stagione al Pescara, ma di proprietà della Juventus. Cifra importante spesa dai toscani per uno dei protagonisti dello scorso campionato: 5 milioni. La Cremonese ha ufficializzato Simone Palombi dalla Lazio e ha definito l’arrivo di Ravanelli, difensore del Padova appena rientrato al Sassuolo. Lo Spezia punta Marchizza ed Erlic.

Il Frosinone ha chiuso il passaggio di Vitale dalla Spal e attende gli svincoli del Palermo per tesserare Szyminski. Tris di colpi in difesa per la Virtus Entella: Sernicola dal Sassuolo (era alla Ternana), Valietti dal Genoa (era a Crotone) e Coppolaro dall’Udinese (era a Venezia).

Anche il Venezia punta a chiudere una triplice operazione: vicini Aramu dal Siena, Gavioli dall’Inter e Fiordilino dal Palermo. Si muove anche il Chievo Verona, retrocesso e voglioso di ritornare subito nella massima serie. I clivensi pensano a De Col ed al giovanissimo Esposito della Spal. Definito, invece, il passaggio di Di Gregorio (portiere dell’Inter) al Pordenone, che ha l’intesa con Camporese, svincolatosi dal Foggia. Tumminello verso il Pescara, il Perugia punta Capone e Del Prato. Il Trapani aspetta di sciogliere il nodo allenatore: in lizza Modica della Cavese e Baldini della Primavera della Juventus.

Al Rieti va ad allenare Alberto Mariani, ex tecnico della Primavera della Salernitana. Altro colpo del Monza, che chiude per l’esperto Bellusci. Cinque gli innesti del Renate: Maritato (Reggina), Pizzul (Triestina), Possenti (Forlì), Magli (Fano) e Marchetti (Rimini). Il Lecco chiude per Chinellato, Giudici e Marchesi. Al Piacenza arriva Zappella dall’Empoli.

Colpaccio del Padova che prende Ronaldo dal Novara. Emmanuello va invece al Vicenza. Il bomber Anastasia (Fiorenzuola) va all’Arzignano, Russini al Cesena. Bis della Pistoiese con Gucci e Mazzarani (Ternana). Pissardo è il nuovo portiere dell’Arezzo. Dopo Proietti (Pescara), alla Ternana anche Parodi (Cittadella). Catanzaro molto attivo: intesa con Martinelli, vicini Di Livio e Borra, presi Voltolini e lo svincolato Novello. Pokerissimo della Cavese con Addessi , Besana, Galfano, Kucich e Spaltro. Di Cosmo va al Francavilla, Souare al Potenza, Bonalumi al Potenza che attende Rossetti e Melli.