Giornata viva di calciomercato, ecco le ultime trattative. Il Brescia comunica “di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Florian Ayé. L’attaccante, classe 97 nell’ultima stagione ha realizzato 18 reti con il Clermont Foot 63“. La Juventus ha perfezionato l’acquisto dal Sassuolo a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Merih Demiral, a fronte di un corrispettivo di 18 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi. La societa’ ha sottoscritto con il calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2024. L’Inter comunica “il rinnovo di Sebastiano Esposito fino al 30 giugno 2022″. Protagonista nella stagione appena conclusa con 31 gol in 38 presenze, una tripletta nella finale del Campionato Under 17, una doppietta nella Supercoppa Under 17 e nella semifinale Primavera.

La Fiorentina riaccoglie il portiere Terracciano, incontro con l’agente di Veretout. il centrocampista andrà comunque in ritiro con la squadra in attesa di una nuova destinazione che sarà Milan o Roma. Karamoh sempre più vicino al Parma, l’accordo con l’Inter è totale.