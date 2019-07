Ultime ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato, si muovono le squadre del campionato di Serie A, diverse trattative nella fase finale. Una di queste riguarda il nuovo attaccante del Lecce, dopo l’arrivo del portiere Gabriel è praticamente fatta anche per l’attaccante Lapadula, accordo raggiunto con il Genoa per un prestito con diritto di riscatto. Si muove anche la Lazio, è fatta per il difensore Vavro dal Copenaghen, operazione da 10 milioni di euro e visite mediche previste per la giornata di domani. Veramente scatenato il Genoa che è la squadra più attiva di questa prima parte di calciomercato, contatti avviati con il Torino per Samuel Gustafson, reduce dall’esperienza in B con il Verona sembra pronto per una stagione da protagonista in Serie A.