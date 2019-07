Le ultime ore calde di calciomercato, ecco tutte le trattative in attesa di nuove ufficialità. La Spal è attivissima, nelle ultime ore è andato in scena un incontro con il Sassuolo per Federico Di Francesco, la trattativa è ai dettagli, per l’attacco adesso l’obiettivo è quello di chiudere per Stepinski del Chievo, per la difesa l’obiettivo è Bonifazi, il Sassuolo invece prova a sbloccare l’affare Obiang con il West Ham. Il Verona è al lavoro con il Torino per il ritorno di Gustafson, passi in avanti anche per lo svincolato Lazovic. Nuovi contatti tra la Fiorentina e l’agente di Llorente, c’è anche distanza sull’ingaggio, occhi anche su Lobotka del Celta Vigo. Il Genoa per la mediana valuta Zobnin dello Spartak Mosca. Il Bologna valuta Dimarco per il ruolo di terzino, il sogno è Sebastian Rode del Borussia Dortmund. Il Lecce ha chiesto Farias, il Cagliari segue Paganini e prova ad avvicinarsi a Defrel.

Il Napoli si tuffa sull’attaccante Pépé dopo che sembra sfumare l’affare James Rodriguez. Ultime ore molto importanti anche in casa Milan. Manovre in attacco per i rossoneri che potrebbero cedere sia Cutrone e Andrè Silva, poi tutto su Angel Correa, nazionale argentino e attaccante dell’Atletico Madrid. La valutazione è importante, superiore ai 50 milioni di euro ma con due cessioni il Milan può pensare al colpo.