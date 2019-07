Calciomercato, le ultime trattative: boom boom Torino e Fiorentina scatenata, Parma show ed inserimento del Verona

Il calciomercato entra sempre più nel vivo, sono ore calde per costruire le squadre da consegnare agli allenatori nella prossima stagione. Non solo in uscita (cessione di Andersen al Lione), la Sampdoria si muove anche in entrata, testa a testa con l’Atalanta per l’arrivo del centrocampista Malinovskyi. Inserimento del Verona per D’Alessandro dell’Atalanta, si tenta la beffa alla Spal. Il Lecce può ingaggiare Lo Faso, il Cagliari in pressing sul portiere del Granada Rui Silva. Scatenato il Torino, come alternativa al portiere Sirigu c’è Karnezis, per la fascia contatti per Masina mentre per l’attacco già noti i nomi di Verdi e Caprari ma nelle ultime ore è salita prepotentemente la candidatura di Perotti della Roma. Il Parma pensa a Kulusevski dell’Atalanta, vicini Laurini e Karamoh. Attivissima la Fiorentina, offerta per Lirola, si prova a chiudere per Inglese, Rog e Ounas.