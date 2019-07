Calciomercato, le ultime trattative: Gravillon al Sassuolo, il Torino cerca il vice Sirigu

Continuano a susseguirsi ufficialità, indiscrezioni e rumors di calciomercato. L’Atalanta ha operato una doppia cessione, comunicata attraverso due note sul proprio sito ufficiale: “Atalanta B.C. comunica di aver ceduto all’Hellas Verona il calciatore Boris Radunović a titolo temporaneo. In bocca al lupo Boris!”. “Atalanta B.C. comunica di aver ceduto al Perugia il calciatore Marco Carraro a titolo temporaneo. In bocca al lupo Marco!”.

Sassuolo e Inter continuano a lavorare in sinergia e dopo l’operazione Sensi, chiudono quella per Gravillon. Come riporta Sky, il difensore si trasferisce dall’Inter al Sassuolo in prestito a un milione con diritto di riscatto fissato a 9. Il calciatore, ultima stagione a Pescara, effettuerà domani le visite mediche. Sassuolo che nel frattempo ha ceduto Frattesi all’Empoli: “L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sassuolo per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive di Davide Frattesi”.

Il Torino cerca un vice Sirigu, dopo le cessioni di Ichazo e Milinkovic-Savic. Il nome forte è quello di Paleari, estremo difensore protagonista di una strepitosa stagione con il Cittadella. C’è, però, da limare la distanza tra l’offera granata e la richiesta dei veneti.

La Lazio, dopo alcuni colpi in entrata, lavora per sfoltire la rosa. In uscita c’è Badelj, molto vicino al Bordeaux.