Calciomercato, le ultime trattative: il punto sulla Fiorentina, nome nuovo per la Lazio, doppio colpo Lecce

CALCIOMERCATO – Novità importanti di calciomercato. Accordo trovato tra Cagliari e Inter per Barella. Ore decisive per il futuro di Jordan Veretout: il centrocampista francese, attualmente in ritiro con la Fiorentina in Trentino a Moena, è sempre più vicino al Milan. Roma e Napoli, al momento, appaiono più defilate. I viola chiedono solo cash e non contropartite: 25 milioni la cifra minima. Intanto continuano i colloqui con Dragowski per arrivare a un accordo sulla richiesta di aumento dell’ingaggio da parte del portiere polacco: la distanza al momento di aggira su alcune centinaia di migliaia di euro. Su Vitor Hugo c’è il Leganes, Marco Benassi ha voluto zittire le voci di mercato che lo volevano prossimo a lasciare la maglia viola: “Non ho mai pensato di andare via, sto bene a Firenze e alla Fiorentina e voglio continuare dare il mio contributo per dimostrare che questa squadra è diversa da quella dell’anno scorso e magari anche per cercare di riconquistare la Nazionale”. Si aggregheranno al gruppo di Moena Zurkowski, Rasmussen e Terzic, acquisti definiti dalla gestione Della Valle.

Nome nuovo per la difesa della Lazio. Dopo l’interesse per Nsoki del Psg, in Francia si parla di Adama Soumaoro, classe ’92 e capitano del Lille. I francesi chiedono 11-12 milioni per il cartellino del difensore.

Il Lecce ha definito due acquisti: Luca Rossettini e Gianluca Lapadula. Entrambi arrivano dal Genoa. Il primo arriverà a titolo definitivo per due anni; il secondo si trasferirà in prestito con diritto di riscatto, contratto triennale in caso di permanenza.