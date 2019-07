Calendari Serie C, è caos: arriva una prima decisione su Cerignola e Bisceglie

E’ caos nel campionato di Serie C in attesa del sorteggio dei calendari per la prossima stagione, ancora è incerto il numero delle squadre partecipanti alla prossima stagione dopo i ricorsi accettati da Cerignola e Bisceglie. Ad alzare la voce è proprio il Cerignola: “assurdo non invitarci ai calendari – comunica il Cerignola – mentre viene invitato il Bisceglie. Si sta valutando una sentenza del CONI come una carta straccia, e ci appelliamo a tutti gli organi competenti per venire a capo di questa vicenda e rendere operativa la sentenza. Pronti a ricorrere anche al TAR, perché abbiamo i documenti che testimoniano l’omologazione del “Monterisi”. In caso di esclusione definitiva, pronti a lasciare il calcio”.

Poi arriva la precisazione della Serie C. “Il Bisceglie e il Cerignola non potevano essere invitati e così è stato fatto. Appena ci sarà il comunicato FIGC con chi dovesse essere ammesso in serie C, verrà invitato”.