Caserta, campo realizzato con 100 tonnellate di pneumatici fuori uso

“Molti di voi mi chiedono: ‘cosa è l’economia circolare’. Sembra un concetto astratto, ma è molto semplice. Questo è un campo di calcio nel quartiere Vanvitelli, al centro del dramma della Terra dei fuochi, realizzato con 100 tonnellate di pneumatici fuori uso. Pneumatici che non sono finiti in discarica o in un inceneritore o, nel peggiore dei casi, in strada diventando magari un rogo. Questa è l’economia circolare. Questo è il modo per valorizzare i nostri rifiuti”. Sino le dichiarazioni del ministro dell’Ambiente Sergio Costa in un post su Facebook che ha parlato dell’inaugurazione del campo di calcio al rione Vanvitelli di Caserta.