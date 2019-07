Chelsea, atteso in giornata l’annuncio di Lampard: firmerà un triennale [DETTAGLI]

Frank Lampard sarà il nuovo allenatore del Chelsea. L’ufficialità arriverà in giornata. Secondo il Daily Mail firmerà un triennale da 4 milioni di sterline a stagione, con un milione aggiuntivo in caso di qualificazione in Champions League. Lampard è reduce dall’esperienza sulla panchina del Derby County, squadra di Championship con la quale ha sfiorato la promozione, perdendo la finale playoff contro l’Aston Villa.

