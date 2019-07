Chelsea, Zola: “Felice per Lampard, ho scoperto tardi che non avrei continuato…”

“Sono felice per lui, è una grande opportunità e spero davvero che faccia bene. Non sarà una passeggiata“. Le parole di Gianfranco Zola, nel giorno del suo compleanno e dopo l’addio ai blues. ‘The Magic Box fa l’in bocca al lupo al nuovo allenatore Frank Lampard.

“Ho scoperto tardi che non avrei continuato, quando ormai negli altri team tutte le posizioni erano già occupate – aggiunge l’ex attaccante al ‘Sun’-. Lavorare per un club come il Chelsea però è stato un bene per la mia carriera, sono stato allenatore in seconda di Sarri ma adesso la mia principale ambizione è tornare head coach. Vorrei rimanere in Inghilterra, vediamo quali porte si apriranno“.