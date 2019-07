Ciliverghe, acquistato il difensore Simone Menni

Il Ciliverghe Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive di Simone Menni. Il forte difensore classe ’01 giunge in prestito dalla Feralpisalò dopo aver svolto il ritiro precampionato agli ordini del tecnico Zenoni in prima squadra; il terzino sinistro è già a disposizione dell’allenatore Filippo Carobbio.

“E’ un prospetto importante, un 2001 su cui molte squadre avevano riposto le proprie attenzioni, – dichiara il direttore sportivo Danilo Facchinetti – il rapporto con la Feralpisalò è solido ed il ragazzo ha deciso di sposare il progetto del Ciliverghe. L’auspicio è quello che ripercorra le orme di chi lo ha preceduto nella passata stagione come Lirli o Valtorta”.

“Sono estremamente felice di vestire la maglia del Ciliverghe e di avere l’opportunità di essere allenato da un tecnico di cui si dice un gran bene come Carobbio. – le parole di Simone Menni – L’obiettivo è quello di ritagliarmi il maggior spazio possibile in un ruolo dove c’è già una nutrita concorrenza, ma tutto passa dall’impegno durante gli allenamenti. Aver disputato il ritiro con la prima squadra della Feralpisalò mi ha permesso di capire come si lavora tra i grandi e la differenza che c’è con il Settore Giovanile, qui a Ciliverghe siamo una squadra giovane, ma di valore”.