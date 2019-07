Cuba, sei calciatori chiedono asilo negli USA

Sei calciatori della nazionale giovanile di Cuba hanno disertato a New York, è quanto riportato dal quotidiano cubano di stato Granma, la squadra era in viaggio per le Isole Vergini americane per giocare una partita di qualificazione per le Olimpiadi estive del 2020 in Giappone, durante lo scalo a New York sei calciatori hanno disertato, la partita si è poi disputata 17 luglio con Cuba che ha vinto contro le Isole Vergini americane 3-2, le defezioni sono state definite ‘vergognose’, a giugno invece quattro calciatori cubani hanno disertato negli Stati Uniti durante la Gold Cup.