Fiorentina, le parole di Montella e Commisso: “Tanti spunti positivi. Voglio più tifosi viola negli Usa”

Al termine della partita contro il Benfica, valida per l’International Champions Cup, ha parlato l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella: “In generale ho trovato tantissimi spunti positivi. Era importante farsi conoscere, conoscere i giocatori, valutarli, e devo dire che tanti di loro sono migliori di quello che pensavamo, quindi abbiamo avuto risposte importanti. Contro il Benfica il risultato ci danneggia però loro hanno giocatori forti che secondo me sono anche più avanti a livello fisico rispetto a quelli di Chivas e Arsenal. Vlahovic sta crescendo molto e in queste partite ha fatto molto bene, mi ha sorpreso molto Ranieri, ha tenuto il ‘due contro due’ molto bene, anche Sottil ha delle fiammate, deve crescere durante la partita ma su tutti questi giocatori ci si può e ci si deve lavorare”.

Fiorentina sconfitta contro il Benfica, lite Montella-Chiesa: Barone infastidito, spunta un sostituto

Parole importanti anche da parte di Rocco Commisso: “A inizio partita la squadra ha fatto un po’ di errori ma poi ha cominciato a giocare bene, in maniera forte, dura, come la voglio vedere io e non ha lasciato campo alla squadra avversaria. Ma il Benfica inizia il campionato prima di noi. Giocatori giovani interessanti? Io so già chi mi piace e chi non mi piace, chi gioca bene e chi non gioca bene ma non sono decisioni mie. Dobbiamo migliorare il brand, abbiamo bisogno di più tifosi viola a New York e in America perché è importante per me, per la squadra e per il sui successo”.